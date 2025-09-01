Betis får beholde Antony likevel: Ny avtale med Manchester United

HQ

En av hovedpersonene i LaLiga forrige sesong var utvilsomt Antony Matheus dos Santos, den brasilianske høyrevingen som fant et nytt liv i Sevilla hos Betis. 25-åringen er foraktet i Manchester United, der han i sin tid var den nest dyreste signeringen noensinne for klubben, men presterte drastisk under forventningene. Men i Spania endret ting seg fullstendig, han begynte å score mål på løpende bånd og innrømmet at han "fant fotballgleden igjen".

Antony, som nesten har overgått sin totale målkonto fra tre år i Manchester på bare seks måneder i Sevilla, ble først lånt ut til Betis, med en forventning om at spilleren skulle returnere til Manchester United denne sesongen, om så bare for at klubben skulle selge ham videre.

Men nå har en ny avtale blitt inngått. Ifølge David Ornstein fra The Athletic har Betis kommet til enighet med Manchester United om å signere Antony på permanent basis for 25 millioner euro pluss en videresalgsklausul på 50 prosent.

Dette skjer på Deadline Day, den siste dagen på markedet for Spania og England, så det bør kunngjøres snart, og det vil helt sikkert glede Betis-fansen, med en lovende kommende sesong i Europa League i år etter å ha nådd Conference League-finalen i fjor.