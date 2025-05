Antony avslører hvor ulykkelig han var i Manchester United, "Betis forandret alt for meg"

HQ

Antony Matheus dos Santos, som ble oppfattet som en av de dårligste signeringene noensinne for Manchester United, har forandret seg fullstendig i Spania, hvor han spiller for Real Betis. Den 24 år gamle brasilianske spissen, overgår Vinícius Jr. sine tall i 2025, har for første gang på to år blitt innkalt til det brasilianske landslaget, under Carlo Ancelottis kommando. Men før det skal han spille en finale mot Chelsea i UEFA Conference League.

Siden han kom til Betis på lån i januar 2025, har han scoret ni mål og fem målgivende pasninger på 25 kamper for Betis, og har vært en av de beste spillerne i andre halvdel av sesongen i Spania, og nesten overgått alle målene han scoret for Manchester United på to og et halvt år. I et intervju med TNT Sports Brazil (via AS) avslørte Antony nylig at han slet med depresjon mens han var i Manchester.

Følelsesladet og gråtende sa Antony til de brasilianske kameraene at han mistet lysten til å spille fotball, og "hadde ikke engang krefter til å spille med sønnen min. Jeg tilbrakte dager uten å spise, innelåst på rommet mitt. Det var veldig vanskelig, men takk Gud, jeg er veldig lykkelig her nå."

"Jeg trengte å finne meg selv og bli lykkelig igjen, for det å spille fotball er noe jeg alltid har elsket. Jeg hadde en veldig vanskelig tid i United og klarte ikke å finne den gleden. Jeg sa til broren min at jeg ikke orket mer. Broren min ba meg om å holde ut litt lenger, at alt ville endre seg", og legger til at det å spille for Betis forandret alt for ham, og at han føler seg lykkelig igjen.

Fremtiden hans er uviss, men det antas at Manchester United vil selge ham til Betis, hvor han vil spille Europa League neste år, kvalifisert ved å bli nummer seks i LaLiga, uavhengig av hva som skjer i Conference League-finalen.