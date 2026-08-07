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Selv om jeg har fulgt denne bransjen nesten hele livet, kan jeg ofte ta ganske feil når det gjelder hvilke spill som vil lykkes. « Big Walk er ikke et av disse spillene. Jeg visste at House House’ pusle- og utforskningsspill ville bli en suksess fra det øyeblikket det ble avslørt. Ved å dra nytte av den enorme bølgen av «friendslop»-spill, med en ekte lidenskap for samarbeidsorientert, kommunikativt spill som går utover en gimmick, virket « Big Walk allerede fra den første traileren som et spill som ville gi en flott fellesopplevelse, ikke bare bortkastet tid med venner mot en liten avgift, slik så mange andre «friendslop»-hits ender opp med å bli.

Jeg har allerede delt mine første inntrykk på Big Walk, så denne anmeldelsen blir en litt kortere vurdering av spillet som helhet. Etter å ha fått muligheten til å fordype meg i « Big Walk mye mer jevnlig sammen med min vanlige gjeng, kan jeg bare gi enda mer ros til House Houses samarbeidsbaserte puslespill. Det er uformelt, uten å være overfladisk. Vanedannende, uten å føles straffende eller pressende, og har en gjennomgående, fantastisk sjarm som siver gjennom hver eneste del av den stemningsfulle verdenen.

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Målet i Big Walk er… vel, det er egentlig ikke noe mål. Du kan fullføre spillet og deretter prøve å oppnå en annen slutt, men ut fra spillets utforming er det tydelig at den virkelige opplevelsen ligger i selve opplevelsen. Det minner meg om når du for første gang trer ut i den åpne verdenen til et rollespill, men sammen med venner. Hva er det for et tårn der borte? Tror du vi kan nå toppen? Hvordan får vi toget til å gå? Alle spørsmål du vil stille deg selv, og finne svarene på mens du fortsetter eventyret ditt. Ingen hovedsti som viser deg veien videre, ingenting som veileder deg bortsett fra det som fanger blikket ditt i hvert enkelt øyeblikk.

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Det geniale med «Big Walk» ligger i enkelheten, og dette kommer tydeligst frem gjennom spillets bruk av kommunikasjon. Det er problemer med stemmene, som fremdeles ikke er løst på tidspunktet for skrivingen (til tross for en oppdatering som sa at de var det), men selv om vennene dine er litt stille selv når de er nær deg, er bruken av stemmekommunikasjon og håndsignaler gjennomgående nyskapende i Big Walk. Du vil bruke alt du kan for å kommunisere når du løser gåter, enten du sender håndsignaler over hele kartet for å veilede noen, eller om du snakker inn i en mottaker for å be noen i et annet rom om å videreformidle en melding til neste person om løsningen foran deg. Det er alltid et morsomt triks i hver gåte, og selv om ingenting satte gruppen min fast i mer enn ti minutter eller så, hadde vi det veldig gøy med å erte hverandre mens vi lot våre sprø karakterer fekte med armene.

Hovedmekanikkene er kanskje ikke utrolig dype, men begrensningene ved å bare kunne snakke, fekte med armene og kaste et objekt betyr at House House har fått mest mulig ut av hver av dem på kreative og unike måter. Ingen gåte føles som en annen, og fordi du bruker mye tid på å gå, utforske og bare ta inn verden rundt deg, føles hver gang du snubler over en gåte-seksjon som en begivenhet. Du er ivrig etter de tyggelekeformede premiene på slutten, og fokuset eller gleden din blir aldri redusert, takket være at opplevelsen ikke bare består av den ene gåten etter den andre. Hvis det er et element i spillet som trekker ned på den gleden, er det dag/natt-syklusen. Selv om den definitivt bidrar til den samlede opplevelsen, er jeg ikke sikker på om tillegget er verdt det på lang sikt. De første par nettene er det spennende å oppleve spillets økte mørke og muligheten til å følge hverandres blikk, men det avtar raskt. Selvfølgelig finnes det flere måter å bekjempe mørket på, men ofte føles det som om natten kommer for raskt og forsvinner for sakte. Å snuble rundt i mørket er ikke på langt nær så gøy som å gå rundt om dagen, og det føles litt som om det er en måte for House House å strekke ut spilletiden i « Big Walk.

Tittelen «Big Walk» forteller deg alt du egentlig trenger å vite om spillet. Det handler mye mer om følelsen av å være på reise og å sette pris på tiden du tilbringer med vennene dine enn om å nå målet og samle alle tyggeleker. Spillet forstår at en samarbeidsopplevelse ikke trenger tidspress, sprø gimmicker eller en viral vri for å være morsom. Med en beroligende, stemningsfull verden som kompletteres av et nydelig lydspor, innovative gåter som får mest mulig ut av enkle mekanikker og kommunikasjonsverktøy som er optimalisert til det ytterste, er « Big Walk uten tvil et av de beste spillene jeg har spilt så langt i 2026, og en klar anbefaling for alle som ønsker å dra på eventyr fra komforten ved skrivebordet sitt.

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