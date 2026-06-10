Bilder av usbekiske spillere som blir snuste på av hunder før de går inn på stadionet, sprer seg som en løpeild

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De strenge sikkerhetstiltakene i USA merkes i fotballverdenen når lagene og staben ankommer landet for å spille i VM 2026. Tilfeller som den somaliske dommeren Omar Abdulkadir Artan, som ble nektet innreise på flyplassen i Miami til tross for at han hadde gyldige visum, har utløst reaksjoner over hele verden, mens Iran har klaget over at ikke bare en del av staben har blitt nektet innreise, men at de har mistet de obligatoriske billettene som var reservert for deres fans uten forhåndsvarsel.

En annen hendelse gikk viralt da det usbekiske landslaget ble sjekket med metalldetektorer og hunder, men ikke på flyplassen, men på stadion. Mandag viste en video fra ESPN at spillerne ble bedt om å legge fra seg bagasjen mens de ble snust på av hunder. Ifølge reporteren skjedde dette på et stadion i New York før en vennskapskamp mot Nederland mandag 8. juni.

Videoen gikk viralt, da mange fans også kjente igjen Fabio Cannavaro, nåværende trener for Usbekistans landslag, som var en del av det italienske laget som vant VM i 2006 og også vant Ballon d'Or samme år.

Kampen endte for øvrig med en 2-1-seier for Nederland, begge målene scoret av Cody Gakpo på straffespark. Usbekistan skal spille sitt første VM i historien, som det første sentralasiatiske landet som gjør det, og møter Colombia, Portugal og DR Kongo i Mexico City, Atlanta og Houston.