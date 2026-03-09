Bilibili Gaming vinner LPL Split 1-finalen, og stempler billett til First Stand 2026

HQ

De siste regionale turneringene i konkurranseverdenen League of Legends før kalenderårets første internasjonale begivenhet er avsluttet. For det første vet vi nå vinneren og de to lagene fra Kinas LPL som vil være til stede på First Stand 2025 når det starter om en uke.

Det var Bilibili Gaming som gikk til topps i LPL Stage 1-finalen etter å ha beseiret JD Gaming i den store finalen på en 3-1 måte. Selv om dette resultatet betyr at vi har en kinesisk vinner å holde øye med i den kommende turneringen, har begge finalistene stanset billettene sine til First Stand 2026, ettersom to kinesiske tropper kvalifiserer seg til arrangementet på grunn av tidligere prestasjoner fra regionen på verdensscenen.

Når det gjelder den nøyaktige startdatoen for First Stand 2026, som arrangeres i Sao Paulo, Brasil på Riot Games 'Arena i byen til forferdelse for noen fans, vil arrangementet starte 16. mars og løpe i en uke.