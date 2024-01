Bill og Frank kommer ikke tilbake til The Last of Us

HQ

Nick Offerman satte internett i brann etter å ha vunnet en Emmy for beste gjesteskuespiller i en dramaserie tidligere denne måneden da han sa at han kunne tenke seg å komme tilbake som Bill i HBOs The Last of Us. De hadde lekt med tanken, så mange begynte å håpe at noe ville skje før eller siden. Det kan du glemme med en gang.

Deadline hadde gleden av å snakke med Craig Mazin, The Last of Us' showrunner, manusforfatter og regissør, etter forrige helgs Prime Time Emmy Awards, og han avviste blankt tanken på å se Bill og Frank igjen i serien:

"Jeg er veldig stolt av episoden vi gjorde med Bill og Frank. Det blir ikke mer Bill og Frank."

Han fortsatte med å bekrefte at Offerman bare spøkte da han snakket om en spin-off, ettersom sesong 2 utelukkende vil fokusere på karakterene og historiene fra The Last of Us: Part II. Apropos det, Mazin forsikrer oss også om at Pedro Pascals skulderskade ikke vil hindre dem i å starte innspillingen av neste sesong i februar.