Bill Skarsgård reflekterer over Pennywises innflytelse på hans Nosferatu forvandling

Bill Skarsgård, kjent for sin skremmende fremstilling av Pennywise i It, trekker frem rollen som et karrieredefinerende øyeblikk som formet hans tilnærming til senere opptredener. I en nylig samtale med Entertainment Weekly fortalte Skarsgård hvordan rollen som den fryktinngytende klovnen forberedte ham på forvandlingen til grev Orlok i Nosferatu. Han beskrev Orlok som en enda større utfordring - det krevde ikke bare proteser, men også en fullstendig løsrivelse fra sin egen identitet for å leve seg inn i den uhyggelige karakteren.

I Nosferatu tilfører Skarsgård en urovekkende intensitet til lerretet, særlig i scenene med Ellen Hutter, spilt av Lily-Rose Depp. Selv om det hjemsøkende kinematografiet spiller sin rolle, skyldes mye av filmens effekt Skarsgårds evne til å balansere trussel med uhyggelig tiltrekningskraft. Skuespilleren innrømmet at han i begynnelsen tvilte på om protesene var troverdige, men da han først var helt inne i rollen, ble de nøkkelen til hans urovekkende tilstedeværelse.

Etter opplevelsen avslørte Skarsgård at rollen var en av de mest krevende i karrieren hans, og at den var en psykisk påkjenning. Til tross for sine bange anelser befester hans prestasjon hans rykte som et skrekkikon.

Vil du se Skarsgård fortsette å utforske slike mørke og transformative roller, eller bør han trekke seg tilbake fra filmens skyggefulle hjørner?