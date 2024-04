Billie Eilish inntar Fortnite Festival i dag.

HQ

Finnes det et videospill med flere samarbeidspartnere enn Fortnite? Sannsynligvis ikke, for å være ærlig, for Epic Games' Battle Royale fortsetter å trekke til seg store IP-er, kjendiser og mer til. Etter at Avatar: The Last Airbender-kosmetikken ble lansert, er popstjernen Billie Eilish på vei til Fortnite Festivalens hovedscene.

I likhet med The Weeknd og Lady Gaga ser det ut til at Eilish vil få sin egen hud i spillet, og vi kan tenke oss at en rekke av hennes låter kommer til Fortnite Festival under arrangementet.

I dag, 23. april, debuterer Eilish på Fortnite Festivalens hovedscene. En annen nyhet fra Fortnite er at Epic Games vurderer å blokkere konfronterende emotes i spillet.