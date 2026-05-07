Bioshock 4 "kastet bort mye tid"

HQ

Når du tenker på spill som har tatt utrolig lang tid å komme ut, tenker du sannsynligvis på noe som Beyond Good & Evil 2 eller Grand Theft Auto VI. Det er imidlertid 13 år siden sist vi fikk et Bioshock-spill, og det virker ikke som om vi er noe nærmere den nye tittelen som ble annonsert helt tilbake i 2019.

I en samtale med Game File (via GamesRadar +) uttrykte Take-Two-sjef Strauss Zelnick at han var "dypt skuffet" over forsinkelsene vi har sett med Bioshock 4. "Jeg tror vi, i ettertid, kastet bort mye tid og penger på å jage ned noen kreative smug som viste seg å være blindveier ... med store teamaktiviteter kan du ikke nødvendigvis si hvordan det kommer til å bli før alt kommer sammen, eller begynner å komme sammen, og det kan ta en stund og kan være veldig kostbart," forklarte han.

De siste viktige detaljene vi så om Bioshock 4 ble avslørt mot slutten av fjoråret, selv om disse ikke kom fra offisielle kilder, da vi i stedet så på hva som kunne være skurken og helten i spillet via lekkasjer. Det har gått syv år siden den første offisielle bekreftelsen, og det ser ut til at vi må vente i mange år til før vi får vite noe mer vesentlig.