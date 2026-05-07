Bioshock 4 "kastet bort mye tid"
Strauss Zelnick sa at han forholder seg rolig når forsinkelser kommer inn, men følte seg skuffet over mangelen på fremgang med et nytt Bioshock.
Når du tenker på spill som har tatt utrolig lang tid å komme ut, tenker du sannsynligvis på noe som Beyond Good & Evil 2 eller Grand Theft Auto VI. Det er imidlertid 13 år siden sist vi fikk et Bioshock-spill, og det virker ikke som om vi er noe nærmere den nye tittelen som ble annonsert helt tilbake i 2019.
I en samtale med Game File (via GamesRadar +) uttrykte Take-Two-sjef Strauss Zelnick at han var "dypt skuffet" over forsinkelsene vi har sett med Bioshock 4. "Jeg tror vi, i ettertid, kastet bort mye tid og penger på å jage ned noen kreative smug som viste seg å være blindveier ... med store teamaktiviteter kan du ikke nødvendigvis si hvordan det kommer til å bli før alt kommer sammen, eller begynner å komme sammen, og det kan ta en stund og kan være veldig kostbart," forklarte han.
De siste viktige detaljene vi så om Bioshock 4 ble avslørt mot slutten av fjoråret, selv om disse ikke kom fra offisielle kilder, da vi i stedet så på hva som kunne være skurken og helten i spillet via lekkasjer. Det har gått syv år siden den første offisielle bekreftelsen, og det ser ut til at vi må vente i mange år til før vi får vite noe mer vesentlig.