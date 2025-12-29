Rykte: Bioshock 4 sin helt, skurk og omgivelsesdetaljer avslørt

HQ

Bioshock 4 begynner å bli litt som Beyond Good & Evil 2, eller til og med Half-Life 3. Et spill som har en hardnakket fanbase som venter på det, men som ser ut til å sitte fast i utviklingslimbo til det punktet at det å bli hypet rundt en potensiell utgivelse bare føles som å lure deg selv. Når det er sagt, er vi alltid på utkikk etter flere detaljer angående Cloud Chamber og 2Ks tilbakevending til Bioshock, og nå har vi kanskje noen betydelig ny informasjon.

Samlet i en rapport fra MP1st, får vi en titt på flere detaljer om innstillingen, karakterene, kreftene og mer som kan vises i Bioshock 4. Skurken, ser det ut til, vil være en like viktig figur i spissen for snøbyen vi skal utforske i Bioshock 4, da det ser ut til at han er avbildet i slående gyldne statuer som finnes i noen kunst og bilder av spillet. Med detaljene som er plassert på statuen, og den tilsynelatende viktigheten av den, ser det ut til at dette kan være fyren vi tar ned.

Helten i spillet, på den annen side, er oppdaget på noen bilder for en skalareferanse. Figuren har på seg en grå dress og slips, noe som samsvarer med utseendet vi forventer fra et Bioshock-spill, samtidig som det tilfører litt vinterkulde. Selvfølgelig må vi merke oss at denne antatte helten og skurken ikke er bekreftet, og alt dette kan endres for den endelige utgivelsen av spillet.

Det er imidlertid andre interessante detaljer å merke seg fra denne rapporten, inkludert den tilsynelatende tilbakekomsten av ADAM-stoffer, som gir brukerne overmenneskelige evner, men som raskt blir vanedannende over tid. Det er også mye fokus på det ekstreme været i omgivelsene, med snø og kulde som gir nøkkelmekanikk i Bioshock 4.

Ryktene rundt Bioshock 4 fortsetter å svirre, og vi håper at vi snart kan høre noe fra Take-Two som ikke bare er en bekreftelse på at det fortsatt jobbes med spillet. Tidligere i år snakket vi med South of Midnights hovedskuespillerinne om et prosjekt som hørtes mistenkelig ut som Bioshock 4, så flere bevis hoper seg opp.