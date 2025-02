Bioshock InfiniteWolfenstein: Youngblood og Deus Ex blir med i Prime Gaming denne måneden

HQ

Amazon Prime Gaming vil legge til 20 nye titler i katalogen i februar, inkludert spill fra ikoniske franchiser som Bioshock, Deus Ex og Wolfenstein.

Det er også mange indie-darlings som AK-xolotl: Together, Sands of Aura og The Talos Principle: Gold Edition. Mange av disse spillene er relativt gamle, men hvis du ennå ikke har hatt sjansen til å spille dem, kan du ta dem med deg så lenge du har et Amazon Prime-medlemskap.

Hvis du ikke vil fylle harddisken din med ekstra spill, lar Amazon Luna deg også spille spill som Devil May Cry 5 og RIDE 4 via Fire TV-en din. Selv om Amazon Prime Gaming kanskje ikke kan skryte av den samme katalogen som Xbox- eller PlayStation-abonnementstjenestene, kan den gi en og annen perle her og der, og det er verdt å sjekke ut hvis du allerede betaler for Prime uansett.