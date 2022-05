Bioware benekter at Shepard er med i Mass Effect 4

HQ

Den første traileren vi fikk fra Mass Effect 4 gjorde det klart at spillet i alle fall vil gjenforende oss med et par kjente fjes, men de færreste regnet med at vi ville få se Shepard igjen. Derfor ble det stor ståhei da Bioware sin nettbutikk la fjorårets mystisk N7-bilde ut for salg med følgende beskrivelse:

"The show goes on. Shepard's final quest may have ended the threat of the Reapers but at great cost including Earth itself. While Shepard and the survivors are left to pick up the pieces, fans are left wondering what's next."

Vil det femte spillet i serien faktisk gjenopplive Shepard? Mest sannsynlig ikke.

For Michael Gamle, Bioware-veteranen som i disse dager er en av prosjektlederne hos selskapet, har gått på Twitter for å si at dette var en feil som ikke stemmer, og at misforståelsen nok skyldes at slike ting ordnes av folk som har null peiling på utviklingen av kommende spill. Tiden får vise om han lyger eller ikke...