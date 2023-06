Bioware retter alle krefter mot Dragon Age: Dreadwolf og Mass Effect 4

HQ

Tidligere denne måneden hevdet IGNs Rebekah Valentine at Bioware forberedte seg på å overlate Star Wars: The Old Republic til et annet studio for å fokusere på de store enspillerspillene sine. Hun hadde som vanlig rett.

Bioware bekrefter at Broadsword tar over som utviklere av Star Wars: The Old Republic fremover. Dette er gode nyheter for de av dere som fortsatt spiller MMORPG-spillet, ettersom disse utviklerne vil fortsette å bringe mer innhold og holde det oppdatert. De fleste i Biowares SWTOR-gruppe har også fått tilbud om å gå over til Broadsword som en del av denne overgangen, mens andre dessverre må sies opp.

Årsaken til sistnevnte er at Bioware forlater Star Wars: The Old Republic for å holde "fokus på å være ledende innen utvikling av oppslukende, emosjonelt ladede enspillerspill". Enkelt sagt setter de alt og alle inn på å gjøre ferdig Dragon Age: Dreadwolf og Mass Effect 4. Fantastiske nyheter for en som definitivt foretrekker den typen Bioware-spill.