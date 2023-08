Bioware sier opp 50 personer

HQ

Det er ingen hemmelighet at Bioware ikke er gigantene de en gang var. Studioet hadde allerede mistet en del av fansen før Anthem og Mass Effect: Andromeda, så mange fryktet at det dobbeltslaget ville føre til at Electronic Arts la ned studioet. Det kan være en av grunnene til at det vi foreløpig bare kaller Mass Effect 4 ble annonsert og vist frem for flere år siden, til tross for at folk allerede lurte på hvorfor Dragon Age: Dreadwolf tok så lang tid. Vel, vi har sett hva slike masseansettelser og splittet fokus ofte fører til før, så det var bare et tidsspørsmål før kveldens kunngjøring kom.

Gary McKay, Biowares daglige leder, forteller at studioet sier opp rundt 50 ansatte. Begrunnelsen bak dette kan virke litt merkelig for noen:

"For å imøtekomme behovene til våre kommende prosjekter, fortsette å holde oss til den høyeste kvalitetsstandarden og sikre at BioWare kan fortsette å trives i en bransje som utvikler seg raskt, må vi gå over til et mer fleksibelt og fokusert studio. Det vil gjøre det mulig for utviklerne våre å iterere raskt, frigjøre mer kreativitet og danne seg en klar visjon om hva vi bygger før utviklingen tar fart."

Selv om det kan virke rart å skalere ned for å få Dragon Age: Dreadwolf og Mass Effect 4 raskere på plass, gir det mening ut fra det jeg har hørt fra kilder i studioet. Jeg har snakket med mer enn 10 personer i Bioware de siste par årene, og alle har sagt at en av hovedgrunnene til at Dragon Age: Dreadwolf tar så lang tid, er at det er for mange kokker på kjøkkenet. Prosjektet har i utgangspunktet blitt startet på nytt en håndfull ganger, noe som betyr at grunnleggende systemer må gjøres om og/eller legges til. Dette har visstnok tatt uvanlig lang tid fordi godkjenninger og ideer må gjennom en "utmattende" mengde trinn, noe som fører til at mange deler av teamet sitter på hendene og venter på klarsignal.

Så dette er en situasjon med gode og dårlige nyheter. Den dårlige nyheten er at 50 personer mister jobben (forhåpentligvis finner de raskt en ny jobb i et annet EA-studio eller et annet sted). Den gode nyheten er at dette forhåpentligvis betyr at utviklingen av Dragon Age: Dreadwolf og Mass Effect 4 vil gå mye bedre og raskere fremover.