Black Myth: Wukong har solgt 18 millioner eksemplarer, og DLC er på vei

2024 vil av mange bli husket som et enda mørkere år for bransjejobbene enn det forrige, men det vil også bli husket for den kinesiske utviklingens triumferende inntog i den vestlige mainstreamen. Den som for øyeblikket leder an når det gjelder kritiker- og salgssuksess er Black Myth: Wukong.

Vi visste allerede at Game Sciences action-RPG-tittel hadde blitt et kulturelt fenomen i sitt eget land, og at det globalt solgte 10 millioner eksemplarer i løpet av de første dagene. Nå har vi også noen oppdaterte data og kjennskap til utviklerens planer for fremtiden. Bloomberg har publisert en rapport som sier at Wukong nådde 18 millioner solgte eksemplarer på bare to uker, og prognosen fra hovedinvestoren, Daniel Wu, er at spillet kan nå 30 millioner eksemplarer i løpet av sin levetid.

For å oppnå det må det selvfølgelig skje gjennom en slags utvidelse som vil forlenge opplevelsen for spillerne. Wu bekreftet også at det er DLC på vei, og at dette ikke vil være den eneste historien som utforsker kinesisk mytologi i studioet, selv om deres neste spill ikke er en oppfølger til Wukong.

Hva tror du, er de store kinesiske utviklerne kommet for å bli?