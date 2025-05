Blades of Fire demo tilgjengelig nå

HQ

Det er bare litt over en uke til vi får glede av den neste fulle utgivelsen fra det spanske studioet MercurySteam etter det fremragende Metroid Dread. Denne gangen handler det ikke om noen ny del av eksterne franchiser, men en original IP fra studioet som har vært flere år i utvikling, og som vi allerede har hatt privilegiet å prøve: Blades of Fire.

Og hvis du i tillegg til inntrykkene våre vil bli overbevist om at dette er spillet for deg, har den etterlengtede demoen nettopp blitt utgitt på PlayStation, Xbox og PC (via Epic Games Store). Denne demoen tilbyr de første timene med spilling.

Blades of Fire tilbyr et actioneventyr i en mørk fantasiverden der du må smi og bruke våpen for å befri landet fra dronning Nereas tyranni.

