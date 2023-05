Blasphemous II føles som en jevnere, mer fokusert metroidvania

HQ

Jeg vet at jeg ikke er alene om å tenke at selv om den unike historien og kunsten gjorde forskjellen, føltes de første skrittene inn i det originale Blasphemous litt grove, mer hvis du spilte på Nintendo Switch ved lanseringen. Spol frem til et utrolig vellykket løp med mer enn to millioner solgte eksemplarer, og Blasphemous II er nå rundt hjørnet, klar til utgivelse i slutten av tredje kvartal 2023. Gamereactor hadde gleden av å delta på spillets første praktiske arrangement i går i Sevilla, på det praktisk valgte Casa de Pilatos palasset, med hele utviklingsteamet på plass, og jeg er glad for å kunne rapportere at stivheten som definerte min tidlige tid med det første spillet er borte.

Ikke bare det, men det føles også som om dette vil være en mye jevnere og variert metroidvania-opplevelse alt i alt, der flere muligheter tilbys spilleren fra start, og hvor du krysser det typisk labyrintiske 2D-firkantbaserte kartet på en mer naturlig måte, nesten instinktivt.

Den viktigste endringen denne gangen er så viktig at den faktisk former en stor del av opplevelsen: helt fra starten får du velge våpenet ditt for den første tredjedelen av spillet eller så. Ikke bare definerer dette kampstilen din; det betyr også at du vil eller ikke vil kunne utforske forskjellige områder, ettersom spaker og brytere kommer inn og ut av rekkevidde.

I mitt tilfelle hoppet jeg over de første par raskere, mer populære alternativene, og gikk direkte for den lengre rekkevidden, utrolig treg og kraftig Veredicto mace. Og spillet tvang meg til å bruke det til god bruk på neste skjerm, der det første sjefsmøtet ga en veldig klar intensjonserklæring: hvis du ikke husket det, er dette som de gode 'ol Castlevanias eller Soulslike-spillene, der du må beregne hvert trekk, hver unnvikelse, for ikke å dø elendig kommer hvert mellomstore til store møte. Denne litt større fienden var en av tre som drepte meg gjentatte ganger i løpet av økten min, men jeg må si at jeg ble utløst på en god, "kom på meg igjen, din sucker" -måte, i stedet for frustrert. Det blir med andre ord et utfordrende, men givende spill.

Våpenet jeg valgte var veldig rudimentært, men jammen føltes det bra. Jeg kunne holde meg lenger unna fiendene mine eller treffe dem midt i hoppet, og det tillot meg også å samle noen av de hemmelige "babyenglene" gjemt rundt nivået. Dessuten var jeg i stand til å lage min helt egen bane, som var annerledes enn de jeg kunne snike en titt på på de andre journalistenes skjermer.

Den veien førte meg til City of the Blessed Name, sammen med fire andre områder, noe som sier mye om mangfoldet av scenarier gitt den begrensede tiden vi hadde. Det samme kan sies om alle systemene som kommer i spill veldig snart inn i reisen din, inkludert samleobjekter, nye evner, magiladede angrep, henrettelser (ja de er tilbake og en var deilig brutal), Bile Flasks, bønner, sang, Penitent oppgraderinger og mer. Det føltes faktisk litt overveldende, men det bekymret meg ikke så mye da selve spillet holdt et veldig engasjerende tempo, og det virket for meg som et spørsmål om å bli vant til dem jo mer jeg var i nød.

En av de første evnene ble brukt til å klatre på spesielt merkede vegger (tenk Metroid Dread stil), slik at jeg kunne gå tilbake en del av veien for deretter å nå nye områder. Og en av de passive ferdighetene ble gitt til meg av en veldig interessant person, en skulptør som hedret en lokal historisk figur (Martínez Montañés, renessanseskjæreren), i form av en altertavle jeg hadde med meg på ryggen.

I den forstand ser oppfølgeren ut til igjen å gjøre en fascinerende bruk av religiøse referanser og myter kombinert med sitt eget skjønnlitterære forfatterskap og den mer åpenbare "Semana Santa"-inspirasjonen. Underveis møtte jeg selvfølgelig flere vennlige eller bare opportunistiske karakterer, og lærte noen biter om spillets historie, som igjen virker like kryptisk som den virker dyp og mørk. Noen av sekvensene, stedene og fiendene var veldig skumle eller til og med direkte forstyrrende, noe som økte spenningen akkurat som det første spillet.

Og selv om det er bevisst uklart med skrivingen (elsket det fine preget av versene av den anerkjente poeten Miguel Hernández som ønsket deg velkommen til spillet, men jeg vet ikke hva de faktisk betyr ennå, for eksempel), er oppdraget ditt som The Penitent One ganske "klart": du må stoppe New Son fra å bli født, og for å gjøre det, må du takle flere Confraternity, avsløre angeren til statuene som holder byen, og finne de tre vokterne. En spasertur i parken.

Nå som vi er inne på temaet, fader, må jeg skrifte mine synder: Jeg fullførte ikke helt den første Blasphemous da jeg endte opp med å føle meg klønete og litt håpløs så mye som jeg elsket presentasjonen og historien. Denne gangen ble jeg imidlertid først og fremst hektet av den mer smidige spillingen, og det får meg til å lære mye mer av verden, historien og den vakre, vridde pikselkunsten som venter oss om et par måneder sammen med litt hårreisende musikk. Slik introduserer du en oppfølger, og med Silksong MIA (men naturlig uvitende om hvordan Blasphemous II vil holde og utfolde seg på lengre sikt) ble dette nettopp mitt mest etterlengtede metroidvania i 2023. Amen.