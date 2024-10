Blasphemous IIs gratis og betalte DLC forklart, og en uventet crossover har blitt annonsert

HQ

Blasphemous II Blasphemous II vil motta sin betalte utvidelse, Mea Culpa, 31. oktober.

The Game Kitchen kunngjorde utgivelsesdatoen for DLC, som vil komme sammen med en gratis oppdatering, med New Game+, utvidelse av eksisterende soner, ny abbility, nye fiender og bønner, nye argent board-figurer samt Quality of Life-oppdateringer.

Alt dette vil være gratis. I mellomtiden vil den betalte utvidelsen ha to nye store områder, to nye sjefer, fire nye oppdrag, samt nye abbilities og til og med en alternativ slutt for the Penitent One.

Fra Sevilla til (Neo) Barcelona: Blaspheomus II dukker opp i Altered Alma

Det er ikke alle de blasfemiske nyhetene vi har i dag. Altered Alma, en metroidvania satt i en cyberpunk-versjon av Barcelona, har hatt en enormt vellykket Kickstarter-kampanje.

Som en overraskelse for støttespillere og alle spillere vil Altered Almas utvikler 2Awesome Studio samarbeide med The Game Kitchen for en crossover.

Det vil være i form av en DLC for Altered Alma med tittelen Neon & Miracle, der Jackelyne, Altered Almas hovedperson, vil bruke en kraftig innretning kalt Crucible for å åpne en portal til det marerittaktige landet Cvstodia fra Blasphemous.

Når dimensjonene kolliderer, blir The Penitent One fanget i Neo Barcelona, og spillerne må delta i parkour-utfordringer i et digitalt landskap for å fikse enheten.

Denne Neon & Miracle DLC vil være gratis for alle spillere når spillet slippes. Det har ingen utgivelsesdato, men studioet har nådd over 210 000 euro i finansiering.