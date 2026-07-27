BLAST Bounty sommeren 2026: De åtte lagene i sluttspillet er nå bekreftet

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Selv om mye av snakket den siste tiden har dreid seg om Esports World Cup i Paris, finnes det også andre turneringer og arrangementer rundt om i verden, ikke minst BLAST Bounty Summer 2026.

Dette arrangementet har vært i gang siden forrige uke, da den lukkede kvalifiseringen fant sted og reduserte antallet lag fra 32 til åtte overlevende, som alle må reise til Malta for å konkurrere på LAN under et fysisk arrangement. Med dette i bakhodet har vi nå åtte lag å sette søkelyset på, selv om den eksakte sluttspilltabellen ennå ikke er fastsatt.

Totalt består de åtte sluttspilllagene av følgende:



Team Spirit



Mouz



The MongolZ



Astralis



3DMax



Team Liquid



PaiN Gaming



FaZe Clan



Igjen, siden det er et Bounty-format i spill, er turneringsoppsettet ennå ikke fastsatt og vil bli fastsatt trinn for trinn, noe som betyr at semifinalekampene kanskje ikke gjenspeiler turneringsoppsettet under kvartfinalene. Når det gjelder når seedingen skal finne sted, vil det bli arrangert en Draft Show i løpet av de kommende dagene på BLAST Arena Studios på Malta, og hovedturneringen skal deretter avholdes mellom 30. juli og 2. august.