BLAST Bounty sommeren 2026: Kvartfinaleprogrammene er nå fastsatt etter draft-showet

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Det blir noen travle dager for fans av « Counter-Strike 2-esport, ettersom sluttspillet i BLAST Bounty Summer 2026-turneringen snart er i gang. De gjenværende åtte lagene har blitt plassert i kvartfinalene etter draft-showet i går kveld, der fire lag fikk velge sine motstandere.

Slik det ser ut nå, skal to av disse kvartfinalene spilles i dag, 30. juli, mens to til følger i morgen – alt før semifinalene 1. august og deretter finalen 2. august. Vi får ikke vite seedingen for semifinalene før kvartfinalene er ferdigspilt, da det vil bli gjennomført en mini-draft for disse kampene.

Likevel kan du se kvartfinaleprogrammet for turneringen, og når hver kamp skal spilles, nedenfor.



Team Spirit mot Team Liquid kl. 14:00 BST/15:00 CEST 30. juli



Mouz mot 3DMax kl. 17:00 BST/18:00 CEST 30. juli



The MongolZ mot FaZe Clan kl. 13:30 BST/14:30 CEST 31. juli



Astralis mot PaiN Gaming kl. 16:30/17:30 CEST 31. juli



Hva er dine forventninger til BLAST Bounty Summer 2026?