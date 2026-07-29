BLAST Bounty Summer 2026s Draft Show finner sted i kveld

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BLAST Premier har bekreftet at Draft Show for Bounty 2026-turneringen offisielt vil finne sted i kveld (29. juli) kl. 19:00 BST/20:00 CEST. Showet vil avgjøre åpningskampene for hovedturneringen, der de åtte kvalifiserte lagene fra den lukkede kvalifiseringen blir plassert i en sluttspillturnering med enkel eliminering, der det ikke er noen andre sjanser.

Draft-systemet fungerer slik at lagene med lavest verdi får velge sin motstander. Verdiene som tilskrives et lag, fastsettes ut fra verdensrangeringer og nylige prestasjoner. Derfor er « Team Spirit (det laget som for øyeblikket er best rangert i verden) verdsatt til hele 70 000 dollar. Kort sagt: Hvis et lag klarer å slå « Team Spirit, vil de overta verdien av den premien.

Den offisielle seedingen vil bli fastsatt om noen timer under Draft Show, men siden verdiene nå er kjent, vet vi med sikkerhet at Team Spirit, Mouz, Team Liquid og Astralis ikke vil møte hverandre før tidligst i semifinalene, ettersom The MongolZ, 3D Max, PaiN Gaming og FaZe Clan hver får velge ett av disse lagene som motstander.

Valgrekkefølgen blir også FaZe Clan først, deretter PaiN Gaming, så 3D Max, og The MongolZ tilfaller den som er igjen.