BLAST Bounty Winter 2026: Furia og Team Falcons går videre til semifinalen

I går dekket vi kvartfinalekampene for BLAST Bounty Winter 2026 -turneringen, og bemerket at to kamper ville skje den kvelden og bli fulgt av de to andre to kvartfinalene senere i dag. I den anledning har vi to resultater å rapportere om.

For det første slo Furia Heroic og går videre til semifinalen. Resultatet var 2-1 i favør av det brasilianske laget, med troppen som beviste sin motstandskraft etter å ha tapt det første kartet og deretter vunnet de to andre to på rad.

På toppen av dette sendte Team Falcons Team Liquid i en overbevisende 2-0-serie. Sluttresultatet kan se ut til at det saudi-støttede laget dominerte den nordamerikanske organisasjonen, men det første kartet gikk helt ned til ledningen (16-14), mens det andre kartet var en mer klar seier (13-8).

Vi vet ikke hvem hvert lag møter i semifinalen før de to siste kvartfinalene spilles i kveld, for da er det klart for neste og siste draftshow. Når det gjelder de to siste kvartfinalekampene, skal Team Vitality møte GamerLegion mens Team Spirit møter Parivision.