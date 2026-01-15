BLAST Bounty Winter 2026: Natus Vincere slått ut, Team Vitality går videre

HQ

I går rapporterte vi om den første skifer av kamper som hadde funnet sted i Closed Qualifier for BLAST Bounty Winter 2026. På den tiden dekket vi hvordan FaZe Clan overraskende ble eliminert og hvordan et annet stort navn i Fnatic falt i hendene på Astralis også. Nå er den andre dagen av Round of 32-handlingen i bøkene, og enda et sjokkerende resultat har skjedd.

Totalt ble det spilt fire kamper i løpet av 14. januar, og i disse kampene så vi Team Vitality ta vare på virksomheten og overvinne Virtus.pro på en 2-0 måte. Utover det beseiret Heroic Friendly Campers 2-0, GamerLegion gikk forbi Passion UA 2-1, og overraskende nok ble Natus Vincere sendt hjem etter å ha bukket under for Monte 1-2.

Disse resultatene betyr at vi kjenner halvparten av lagene som har gått videre til åttendedelsfinalene, og likeledes halvparten av lagene som har blitt eliminert i denne første kamprekken. Når det gjelder de neste kampene, er det planlagt fire kamper i dag, 15. januar, og hvilke disse er, kan du se nedenfor.

BLAST Bounty Winter 2026 - 15. januar kamper:



Gentle Mates vs. M80



3DMax vs. Inner Circle Esports



Team Liquid vs. Ninjas i pyjamas



Team Falcons vs. Ekstatisk



Igjen, dette er do-or-die-kamper, noe som betyr at du vinner og går videre eller taper og går hjem.