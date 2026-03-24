BLAST Open Spring 2026: Sluttspillet med seks lag er klart

HQ

Gruppespillet for den Rotterdam-baserte BLAST Open Spring 2026 Counter-Strike 2 -turneringen har nå kommet til en slutt, med de deltakende 16 lagene redusert til bare seks overlevende. Med dette som tilfelle, og bygger videre på gårsdagens rapport, vet vi nå den bekreftede sluttspillbraketten og hva vi kan forvente av de fem siste kampene i den pågående turneringen.

Handlingen vil faktisk ikke ta seg opp på noen dager, ettersom kvartfinalene er planlagt til fredag 27. mars, semifinalen lørdag 28. mars og den store finalen søndag 29. mars. I den forbindelse kan du se braketten og de kommende kampene nedenfor, med den ekstra merknaden at de to lagene som ble eliminert i de siste øyeblikkene av gruppespillet i går, var både Furia og Team Spirit.

Kvartfinaler (27. mars):



Aurora Gaming vs. The MongolZ kl. 14:00 GMT/15:00 CET



Parivision vs. Team Falcons kl. 17:30 GMT/18:30 CET



Semifinaler (28. mars):



Team Vitality vs. vinneren av Aurora/MongolZ kl. 14:00 GMT/15:00 CET



Natus Vincere mot vinneren av Parivision/Falcons kl. 17:30 GMT/18:30 CET



Den store finalen (29. mars):



Vinneren av semifinale 1 mot vinneren av semifinale 2 kl. 11:30 BST/12:30 CEST



Hvem tror du kommer til å gå hele veien?