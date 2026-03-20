BLAST Open Spring 2026: Team Vitality, The MongolZ, Team Spirit og Parivision kommer i gang med seire

Den første dagen av BLAST Open Spring 2026-turneringen ble nylig avsluttet, og etter det berørte vi resultatene fra den første runden av gruppe A-aksjonen. Nå er det på tide å rette søkelyset mot gruppe B.

Den første runden av gruppe B-spill er avsluttet, og med disse i bakhodet vet vi nå hvem som har avansert videre til den øvre braketten og hvem som har glidd inn i den forsiktige nedre braketten.

For dette formål har Team Vitality innledet sin turnering med en seier over 9z Team på en 2-0 måte, alt mens The MongolZ beseiret Mouz 2-0 også. Team Spirit overvant Team Liquid 2-0 og til slutt Parivision holdt unna Ninjas in Pyjamas 2-1.

Disse resultatene setter opp følgende kamper, som alle skal spilles i morgen, 21. mars :

Kvartfinalene i den nedre braketten:



Team Liquid vs. Ninjas in Pyjamas kl. 11:00 GMT/12:00 CET



9z Team vs. Mouz kl. 13:30 GMT/14:30 CET



Semifinaler i øvre brakett: