esports
Counter-Strike 2
BLAST Open Spring 2026: Team Vitality, The MongolZ, Team Spirit og Parivision kommer i gang med seire
Den første runden med gruppe B-handling er avsluttet.
HQ
Den første dagen av BLAST Open Spring 2026-turneringen ble nylig avsluttet, og etter det berørte vi resultatene fra den første runden av gruppe A-aksjonen. Nå er det på tide å rette søkelyset mot gruppe B.
Den første runden av gruppe B-spill er avsluttet, og med disse i bakhodet vet vi nå hvem som har avansert videre til den øvre braketten og hvem som har glidd inn i den forsiktige nedre braketten.
For dette formål har Team Vitality innledet sin turnering med en seier over 9z Team på en 2-0 måte, alt mens The MongolZ beseiret Mouz 2-0 også. Team Spirit overvant Team Liquid 2-0 og til slutt Parivision holdt unna Ninjas in Pyjamas 2-1.
Disse resultatene setter opp følgende kamper, som alle skal spilles i morgen, 21. mars :
Kvartfinalene i den nedre braketten:
- Team Liquid vs. Ninjas in Pyjamas kl. 11:00 GMT/12:00 CET
- 9z Team vs. Mouz kl. 13:30 GMT/14:30 CET
Semifinaler i øvre brakett:
- Team Spirit mot Parivision kl. 16:00 GMT/17:00 CET
- Team Vitality vs. The MongolZ kl. 18:30 GMT/19:30 CET