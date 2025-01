BLAST Premier avslører programmet for 2027 Counter-Strike 2

HQ

Counter-Strike 2 har blitt en så stor e-sport med konkurrerende turneringsarrangører at vi stadig oftere ser selskaper som kunngjør sine arrangementer flere år i forveien. I tillegg til at PGL nylig bekreftet et 2027-arrangement, har BLAST nå lagt til sin tidligere kunngjøring ved å avsløre hele 2027-arrangementskalenderen.

Totalt vil det være seks arrangementer som skjer i 2027-sesongen for BLAST, og i henhold til hva disse er og når de vil finne sted, kan du se den informasjonen nedenfor :



BLAST Bounty - 12.-24. Januar



BLAST Open - 17.-28. Mars



BLAST Open - 12.-23. Mai



BLAST Bounty - 31. august - 12. september



BLAST Open 6.-17. oktober



BLAST Rivals - 10.-14. november



Det store spørsmålet nå er hvordan ESL og Esports World Cup vil legge inn flere arrangementer i kalenderen for 2027, som helt klart ser ut til å bli en stor begivenhet for Counter-Strike 2 fans over hele verden.