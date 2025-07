HQ

Tidligere i år var BLAST tidlig ute med å offentliggjøre kalenderen for 2027 og de planlagte arrangementene for den konkurrerende Counter-Strike 2 -kretsen. Selv om disse arrangementene fortsatt er låst, er det noen mindre endringer i datoene, som vi har fått bekreftet og fortalt i en ny oppdatering fra arrangøren.

Ikke bare det, vi har også fått se de eksakte planlagte datoene for arrangementene for hele 2026 også, og du kan se all denne informasjonen nedenfor.

2026:



Sesong 1 - Bounty: 12.-25. januar



Sesong 1 - Åpne CQ-er: 6.-8. februar



Sesong 1 - Åpen: 16.-29. mars



Sesong 1 - Rivals: 27. april - 3. mai



Sesong 2 - Åpne CQ-er: 9.-11. juli



Sesong 2 - Bounty: 20. juli - 2. august



Sesong 2 - Åpen: 24. august - 6. september



Sesong 2 - Rivaler 9.-15. november



2027: