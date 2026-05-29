BLAST Slam VII: Gruppespillet endres betydelig ettersom Xtreme Gaming og OG nå kan unngå eliminering

Det fine med å bruke et gruppespill som det på Dota 2 -turneringen, BLAST Slam VII, er at ingenting er sikkert. I går berørte vi de siste resultatene og hvordan OG og Xtreme Gaming sannsynligvis ville være de to eliminerte tapene fra gruppespillet, på grunn av at begge lagene var de eneste to som bare hadde en seier til navnene sine etter de to første dagene av scenen. Men i går var også en megadag for begge organisasjonene, da de noterte seg for et par seire og nå ennå kan overleve og komme seg til siste sjanse-kvalifiseringen.

Gruppespillet er strukturert slik at de to nederste lagene blir slått ut, de fire beste går rett til sluttspillet, og de seks midterste går videre til siste sjanse-kvalifiseringen der de jakter på sluttspillbilletter.

Det ser derfor ut til at Team Falcons, Parivision og Team Yandex blir sluttspillslag, ettersom alle tre organisasjonene har seks eller flere seire hver, men resten av tabellen er vidåpen. Det som nå virker sannsynlig er at Gylph og Tundra Esports vil være de to eliminerte lagene, ettersom begge troppene er de eneste to som har to seire til navnet sitt. Men igjen, vi sa noe lignende i går med hensyn til OG og Xtreme Gaming...

Uansett hva som skjer, skjer den siste dagen i gruppespillet i dag, 29. mai, og med dette er tilfelle, kan du se alle de siste kampoppsettene nedenfor.