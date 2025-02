Bli med oss på en time med Kingdom Come: Deliverance II i dagens GR Live

HQ

Det er endelig på tide for Warhorse å debutere sin RPG-oppfølger Kingdom Come: Deliverance II. Tittelen har allerede fått veldig positive anmeldelser, inkludert fra oss, men fansen venter fortsatt på å dykke inn i seg selv, ettersom spillet ikke lanseres før kl. 17 i dag (du kan se hele utgivelseskartet her). Når det er tilfelle, kommer vi til å markere ankomsten av spillet ved å sjekke det ut på dagens GR Live.

Fra og med det øyeblikket spillet blir tilgjengelig kl. 17 vil jeg være vert for og spille gjennom en time med Kingdom Come: Deliverance II alt på GR Live-hjemmesiden. Husk å ta turen innom for å få et glimt av dette spennende rollespillet som allerede er kåret til årets spill.