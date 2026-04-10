Blizzard avslører Sierra sine evner og fordeler

Du føler kanskje ikke behovet for en ny Overwatch -helt akkurat nå, mest fordi da den første sesongen av 2026 ankom for spillet, gjorde fem nye karakterer sin ankomst. Men dette stopper ikke Blizzard.

Etter å ha ertet debuten til den neste helten og deretter offisielt introdusert Sierra for verden kort tid etterpå i en animert trailer, har Blizzard delt fast informasjon om hva vi kan forvente av den nye karakteren, inkludert at hun vil være en Recon Damage-helt.

Ser vi på Sierra sitt kit, blir vi fortalt at våpenet hennes regnes som Helix Rifle, og det har et unikt avfyringsmønster som oppstår i en spiralform som krymper med vedvarende ild. Når det gjelder hennes evner, bringer hun tre verktøy til handlingen, med Tracking Shot i stand til å markere fiender slik at Helix Rifle-skudd automatisk sporer på dem. Deretter er Anchor Drone hennes bevegelsesevne som gjør det mulig for Sierra å skyte mot denne luftkameraten, og til slutt er Tremor Charge en granatlignende evne som skaper en sjokkbølge ved nedslag. Ultimate kalles Trailblazer, og gjør det mulig for Sierra å utplassere en drone som flyr fremover og slipper sprengstoff.

Når det gjelder Sierras fordeler, vil Full Flight øke fly- og griperekkevidden til Anchor Drone, mens Tight Grip gjør at Helix Rifles spredning strammes raskere og utvides saktere. Dette er begge de mindre fordelene, med de store som inkluderer Medi-Drone, som ser Anchor Drone bære en liten helsepakke for Sierra, og Locked In som sørger for at Tracking Shot øker angrepshastigheten din med 20% i to sekunder.

hennes ankomst 14. april.