Blizzard avslører to nye Overwatch Esports temaspor i forkant av verdensfinalen

Det er snart tid for den siste begivenheten i 2024 konkurransedyktige Overwatch 2 kalenderen til å finne sted. Fra og med i morgen avholdes World Finals for Overwatch Champions Series, med action som skjer på DreamHack Stockholm i løpet av helgen. Med dette som kommer opp, Blizzard ønsker å få oss alle hyped opp ved å debutere to nye temaspor for sin esportsdivisjon.

Sporene er kjent som Anthem og Overtime, og mens vi uten tvil vil høre dem flere ganger i løpet av sendingen i løpet av helgen, kan du også lytte til begge de nye sangene nedenfor, ettersom de er publisert på YouTube.

Hvis du er interessert i å se mer om de åtte deltakende lagene for World Finals, hvordan braketten er strukturert, og når handlingen vil starte, kan du gå over her for å finne all den informasjonen og mer.