Blizzard har et 10-årig veikart for Diablo

Nylig fikk vi lære alt om de kommende planene for Diablo IV, da Blizzard løftet gardinen av 2025-veikartet, samtidig som det ble bekreftet at 2026 vil se debuten til en ny utvidelse for spillet. Mens det er bekreftelse på støtte for action-RPG i minst et par år til, hva kan vi forvente etter dette?

I et nylig intervju med Game File bemerket Rod Fergusson, daglig leder for Diablo -serien, at Blizzard allerede har en 10-årig veikart på plass for fremtiden til Diablo. Dette betyr ikke nødvendigvis at Diablo IV har en veikart for det neste tiåret, men det betyr absolutt at Blizzard har mange planer om å fortsette å tilby mer demon-drap langt inn på 2030-tallet.

Fergusson sa det han sa i sin helhet: "Vi er her på lang sikt. Vi har nylig gjort langsiktig planlegging. Og jeg har laget et veikart - et 10-årig veikart ... det var faktisk et 12-årig [veikart] - jeg kan se dette, dette, dette og dette og alle disse forskjellige tingene vi kan gjøre, [som] er veldig inspirerende.

"Og det er veldig spennende. Vi er fokusert på hva spillerne vil ha... Jeg kan ikke si så mye mer enn det."

Med tanke på at Diablo III eksisterte i rundt 11 år før Diablo IV kom, tror du Fergussons kommentarer bare henspiller på fremtiden til Diablo IV, eller på serien som helhet?