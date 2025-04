En ny Diablo IV -utvidelse på vei

HQ

Blizzard har nylig avduket sine fremtidsplaner for Diablo IV, som tar form av et ekspansivt veikart som strekker seg frem til 2026. Dette bekrefter også at en helt ny utvidelse er planlagt utgitt neste år, i tillegg til andre detaljer som ledertavler og et nytt rangeringssystem, endringer som Blizzard håper vil øke engasjementet og konkurransen blant spillerne.

"Få appetitt på fortsatt demon-drap over hele Sanctuary med en titt på 2025-veikartet vårt. Hatets tidsalder startet med lanseringen av Diablo IV og Liliths gjenoppstandelse, og ble forlenget av Mephistos gjenoppblomstring i Vessel of Hatred. I løpet av 2025 vil du oppleve hvordan Mephistos innflytelse sprer seg gjennom nye sesongtemaer og oppdrag, mens vi nærmer oss utgivelsen av vår andre utvidelse i 2026."

Hva som venter oss i den andre utvidelsen gjenstår å se, men antakelig vil Blizzard komme med flere detaljer i forbindelse med neste Blizzcon. Vessel of Hatred ble som kjent lansert i fjor høst, og ser etter noen justeringer ut til å ha landet godt hos folk flest. I tilfelle du gikk glipp av vår anmeldelse, kan du lese den her.

Hva håper du den neste utvidelsen vil inneholde?