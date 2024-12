Blizzard legger ut endringer i Overwatch Champions Series 2025

HQ

Med Overwatch Champions Series i bøkene for 2024-sesongen, etter at Team Falcons kom ut på toppen, har Blizzard nå avslørt de planlagte endringene for 2025-kampanjen.

Vi blir fortalt at dette vil omfatte et nytt format som spenner over et tre-trinns oppsett med tre internasjonale live-arrangementer også. Hver av etappene vil være vert for regional handling og vil begynne etter at en åpen kvalifiseringskamp er avholdt i januar. I henhold til hvordan formatet for sesongen deretter vil bli strukturert, blir vi fortalt at etappene vil løpe inn i en regional turnering der de beste 8-12 lagene vil kjempe om å vises i live-arrangementene. Det vil til og med være et opp- og nedrykksformat som påvirker den ordinære sesongen, der de to nederste lagene faller ut av OWCS og erstattes av de to beste lagene fra FACEIT League Masters -divisjonen.

Blizzard OWCS lover også at alle kampene i den ordinære sesongen vil bli sendt, og at programmene vil bli lettere å forstå på tvers av EMEA-regionen, Nord-Amerika og Asia.

De nøyaktige datoene for de ulike fasene av sesongen er ikke bekreftet, men du kan se en skissert tidsplan nedenfor.