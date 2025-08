Blizzard legger ut planer for Overwatch 2 Verdensfinaler i november

HQ

Nå som Overwatch Champions Series Midseason Championship er avsluttet, er alles øyne rettet mot det siste store arrangementet for 2025-kampanjen. Dette blir World Finals, som vil finne sted i slutten av november på DreamHack Stockholm. I forbindelse med dette har Blizzard nå avslørt en rekke ytterligere detaljer om arrangementet.

For det første vet vi nå at formatet vil omfatte to dager med studiospill mellom 26. og 27. november, som deretter vil bli fulgt av tre dager med live action på DreamHack mellom 28. og 30. november.

Vi kjenner ennå ikke konkurranseformatet, de deltakende lagene eller seedingsordningen, da dette vil bli bekreftet etter den kommende tredje fasen av det regionale spillet, men vi vet hvor mange spilleautomater hver region får. Midseason Championship har sørget for at Sør-Korea, Nord-Amerika og EMEA får en ekstra plass hver til arrangementet, alt fordi regionene var de tre som presterte best på Esports World Cup -arrangementet. Dette betyr at spilleautomatene er fordelt på følgende måte.



EMEA - 3 plasser



Nord-Amerika - 3 plasser



Sør-Korea - 3 plasser



Kina - 2 plasser



Japan/Stillehavet - 1 spor



Med dette i bakhodet, hvem tror du er favoritt til World Finals? Kanskje Midseason-vinneren Team Falcons?