Blizzard planlegger en oppdatering av Anrans karaktermodell etter kritikk fra fans

Selv om det ser ut til at mange fans er glade og positive til endringene og tilleggene som kommer til Overwatch så snart senere i dag når sesong 1 for 2026 ankommer og slipper så mange som fem helter på en gang, er det fans som er litt irritert over utseendet til en av disse heltene.

Anran har vært i søkelyset fordi fansen ikke akkurat er begeistret for at hun ikke ligner på karakteren som ble vist i tidligere animerte videoer. Det ser ut til å være hovedsakelig det kinesiske publikummet (Anran er en kinesisk karakter, så det er forståelig) som er mest frustrert, da karakteren ikke ser ut til å gjenspeile kulturen så godt som hun kunne, med broren Wuyang som et bedre eksempel på hvordan ting burde ha blitt håndtert. Men Blizzard er klar over at det er diskurs rundt Anran, og nå i en oppdateringsvideo har Overwatch-spilldirektør Aaron Keller lovet at endringer er i rørledningen.

I sin helhet forklarer Keller: "Teamet diskuterer for tiden hva som skal til for å få Anran til å se ut og føle seg mer som den voldsomme storesøsteren som vi alle så for oss at hun skulle være. Vi er så stolte av arbeidet teamet vårt har lagt ned i Anran og resten av de fem heltene som lanseres i sesong 1, og vi er enige om at hun kan bli enda bedre hvis vi får dette aspektet av henne riktig i spillet. Vi diskuterte å dele dette med dere alle i forrige uke, men vi ville vente til vi hadde fått bekreftet nøyaktig hva vi kunne gjøre. Vi håper å gjøre denne oppdateringen i sesong 1, men jeg har ikke detaljer å dele ennå."

Så vi bør forvente endringer i karaktermodellen for Anran snart, men hvor snart er uklart, ettersom sesong 1 sannsynligvis vil vare i minst et par måneder. For mer om Anran, sjekk ut noen spill av karakteren nedenfor.