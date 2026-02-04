Overwatch Spotlight 2026: En dag på Blizzards campus har fått meg til å innse at Overwatch er tilbake!

HQ

Selv om folkene i Blizzard aldri ville sagt dette med en så direkte formulering, men som en fan av Overwatch, en som forelsket seg i denne verdenen tilbake i 2016 og har fulgt den siden, var utviklingen til Overwatch 2 feil trekk, og det hadde en merkbar innvirkning på den ellers utmerkede helteskytteren. Uoverensstemmende løfter om PvE-elementer, et mer begrenset utvalg av nytt og friskt innhold som aldri virkelig føltes som om det rettferdiggjorde en dedikert oppfølger, alt sammen på toppen av en rekke andre designvalg som virket villedet, alt førte til at Overwatch 2 var, ærlig talt, en skuffelse. Og likevel er jeg her, over tre år senere, og er i ferd med å fortelle deg at Overwatch endelig fortjener sitt oppfølgertall, til tross for at det ironisk nok også dropper det tallet.

HQ

I forrige uke hadde jeg luksusen av å tilbringe noen dager på Blizzards enorme campus i Irvine, California for å lære alt om fremtiden til Overwatch, og gutten var det en godbit. Du skjønner, jeg har lenge vært i den tankegangen at Overwatch 2 har mistet retten til å kommandere tiden min, så utviklingen som ble lovet som en del av den årlige Spotlight-sendingen kom over som et skudd av adrenalin, og pumpet energi og liv tilbake i det elskede spillet. Og dette kom ikke bare i form av en båtlast med nytt innhold, men også endringer som føltes berettigede og nødvendige etter alle disse årene.

For det første finner vi et av de største innholdsdråpene i Overwatchs historie, ledet av inkluderingen av fem nye karakterer i starten av sesong 1. Som et referansepunkt inneholdt lanseringen av Overwatch 2 bare tre nye karakterer ... På toppen av de nye spillbare karakterene, som bringer to nye DPS, to nye Supports og en singulær Tank, finner vi endringer som inkluderer nye arketyper for å bedre skissere hvordan vi refererer til hver karakter, forbedringer av spillmotoren og et narrativt fokus som nesten føles fremmed for den nåværende iterasjonen av spillet.

Dette er en annonse:

Men før vi kommer til de nye narrative endringene, som for meg kanskje er de mest spennende endringene med denne store evolusjonen, la oss snakke om heltene.

Blizzard er ikke fremmed for å lage overbevisende og minneverdige karakterer, så det bør ikke komme som noen overraskelse at karakterene som blir introdusert i sesong 1 av Overwatch i 2026 også er fine og spennende alternativer. Vi har den dominerende og undertrykkende nye tanken kjent som Domina, den neste utvidelsen av den ofte uutforskede historien som omringet Symmetra og hennes bisarre bedriftsbånd. I tillegg til dette er to DPS-helter, hvorav den ene har røtter helt tilbake til da Ana ble lagt til i spillet, med Emre som den siste av den gammelblodige Overwatch-vakten som gjorde sin ankomst i spillet. Han blir med sammen med Anran, søsken til Wuyang, et annet interessant DPS-alternativ som har inspirasjon fra World of Warcrafts Fire Mage. Så flytter vi over til Support-sektoren, der Mizuki gir ytterligere dybde til Overwatchs japanske historie, alt før klassen styrkes ytterligere av en karakter som ikke gjorde annet enn å stjele showet. Jetpack Cat ankommer, med dette er en kattehelt som faktisk er kjent som Fika, og som debuterer i spillet i en ganske merkelig tilstand, og er en annen animalistisk helt, men en som står til side for Winston og Wrecking Ball ved ganske enkelt å være en smartere enn vanlig katt som bruker en jetpack. Jepp, ingen absurd intelligente triks her; dette er bare en katt som har klart å få tak i luksusteknologi...

Dette er en annonse:

Bortsett fra de typiske (for Overwatchs tilfelle) unike og slående designene til hver karakter, har Blizzard holdt seg tro mot tidligere premisser ved å levere en skifer av karakterer som umiddelbart finner sitt hjem i den bredere Overwatch-metaen. De vil ikke komme og bryte spillet i to, kickstarting en ny verdensorden for hvordan Overwatch er ment å bli spilt, men de legger til alternativer og dybde som tidligere ikke var tilgjengelig, og til slutt gjør den allerede førsteklasses flerspilleraksjonen rett og slett mer attraktiv.

For eksempel legger Domina til allsidighet i den ellers mer nisje-off-Tank-rollen, og bringer høy skade og allsidighet til bordet, samtidig som den balanserer dette med lagbeskyttelse på en måte som Roadhog, som et sammenligningspunkt, ikke kan matche. Emre presenterer en annen grunnleggende soldatarketype å mestre, en annen Soldier 76-lignende karakter som handler om presisjon og å la kulene dine snakke. Anran fyrer opp under flammene ved å legge ytterligere vekt på antennelsesmekanikken som Mauga en gang introduserte, og tilbyr flere måter å tenne et spill på og holde alle på tærne med sitt brennende sett. Så finner vi Mizuki, en annen allsidig støttekarakter som kan helbrede og styrke sine allierte, men som også kan sette sitt preg på slagmarken ved å drepe alle trusler med sitt kraftige Spirit Glaive-verktøy. Og så har vi Jetpack Cat, en plagsom karakter som legemliggjør alle deler av sin katteinspirasjon ved å suse inn og ut av kampene, slå uvitende fiender, snappe fiender med sin ultimate evne og ellers være en hjelpsom alliert som ikke går deg på tærne slik Lucio eller Kiriko ofte gjør. Igjen, de er en interessant og spennende ny skifer av helter, en haug med karakterer som vil gjøre fansen ivrige etter å komme tilbake til Overwatch for å se hva de tilbyr, samtidig som de fortsetter å utvikle den generelle spillopplevelsen og presentere nye måter å glede seg over Blizzards eminente og definerende helteskytter.

HQ

Men igjen, dette var bare en del av de bredere løftene for 2026. For å markere 10 år med Overwatch hadde Blizzard mye i butikken for fans, inkludert motoroppdateringer som skal få spillet til å flyte og spille litt bedre, mindre strukturerte roller som betyr at helter er mindre begrenset av måten de er definert på, og en rekke UI / UX-forbedringer også som gjør det mindre hodepine å navigere i dette ellers brede spillet. Alt dette inkluderer hver kjernerolle som er delt inn i underroller der DPS-karakterer nå kan være Flankers, Sharpshooters, Specialists og Recons, med hver rolle som har sin egen passive som ytterligere forbedrer hvordan de spiller. For eksempel får flankeskyttere (Tracer, for eksempel) mer verdi ut av helsepakker, mens skarpskyttere (Widowmaker) får nedkjølingsbonuser for bevegelsesevner når de lander hodeskudd, en fin endring som gir ekstra verdi til karakterer der Widowmaker tidligere ville fått den samme passive helsepakkebonusen som Tracer ... Og brukergrensesnittet/brukergrensesnittet har blitt bygget om fra grunnen av, slik at hver eneste inntasting en spiller gjør mens han eller hun navigerer til ønsket sted, er smidigere og mindre plagsom. Dette er rett og slett forbedringer, og det er ingen annen måte å se på dem på.

Men sammenlignet med de narrative endringene føles hvert av disse områdene ganske forventede og trivielle. Det er i de narrative tilpasningene at vi virkelig ser hvordan Blizzard ønsker å utvikle Overwatch og forplikte seg til det for fremtiden. De forskjellige topphundene på Blizzard / Overwatch (inkludert Johanna Faries og Aaron Keller) ser på dette spillet som et "evighetsspill", og det er tydelig at de også ser det som deres gyldne gås også. Mens Warcraft hovedsakelig er begrenset til veteranfansen som har hatt glede av det PC-låste MMORPG-spillet i årevis, og Diablo hindres av sin grafiske og svært modne design, er Overwatch for alle og enhver, og det ser vi i hvordan de ikke bare dobler, men tredobler satsingen på videospillets fremtid.

Sesong 1 av denne nesten rebootede Overwatch vil tilby og utforske en kjernefortellingsbue som i hovedsak har blitt ertet og satt opp i årevis. Vi ser Overwatch-organisasjonen møte den skurkaktige Talon (bestående av Doomfist, Vendetta, Sombra, etc.), og dette fører til en hel årlig spree av narrativ utvikling som vil prege Overwatchs 2026. Vi har en kjernehistorie som blir utforsket i år, en kjernetråd som vil bli pakket ut i løpet av de neste 12 månedene, over flere sesonger, og dette er bare begynnelsen på en ny idé som vil komme til å definere hvordan Overwatch blir narrativt utvidet i overskuelig fremtid. Vi snakker ikke om enkeltspilleroppdrag som tilfører bittesmå biter av historiedybde eller helt nye måter å oppleve den bredere fortellingsmaskinen på; metodene er de samme med filmvideoer, tegneserier, animerte kortfilmer og så videre, men nå har de et fokus. Det er en nøkkelfortelling i sentrum av Overwatch i 2026, og selv om dette kan høres trivielt ut for de uinnvidde, er dette noe som Overwatch aldri egentlig har tilbudt sitt publikum for fans av dette historiske og minneverdige skytespillet.

HQ

Så i den store tingenes ordning kan det virke som om Blizzard tilbyr sine fans peanøtter og grunnleggende fasiliteter og kaller dem diamanter som må verdsettes, denne grove sammenligningen går egentlig ikke over til Overwatch i virkeligheten av den enkle grunn at dette spillet har hatt all konkurransen slått i en nøkkelmåling i et tiår. Elsk det eller hat det, spøk om Årets spill-seieren alt du vil, men Overwatch har vært målestokken for helteskyttere siden den ble lansert (på samme måte som World of Warcraft har vært det samme for MMORPGs), og disse endringene og den massive forpliktelsen til Overwatch for fremtiden kan bare se Blizzards elskede perle nå høyder og nivåer vi egentlig aldri forventet at det kunne. Bravo, Blizzard, du har lykkes med å gi meg troen på Overwatch igjen. Gud hjelpe meg...