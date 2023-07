Blue Protocol virker veldig lovende etter å ha prøvd det

HQ

Generelt sett er action-RPG-spill, spesielt tredjepersonsspill med "hack and slash"-kamp, som regel enkeltspilleropplevelser. Konseptet med å slå seg sammen med mange venner for å utforske en fantasiverden og kjempe mot mektige fiender er vanligvis forbeholdt MMORPG-spill, men i nær fremtid vil Bandai Namco prøve å snu dette på hodet. Jeg sier dette fordi jeg som en del av Summer Game Fest fikk sjansen til å sjekke ut og spille en del av Blue Protocol, et anime-action-RPG-eventyr som inneholder en god dose massive sosiale flerspillerfunksjoner, og nå, rundt seks uker etter at jeg så spillet i Los Angeles, kan jeg fortelle deg mer om det.

La oss begynne med å snakke om presentasjonen av Blue Protocol. Dette spillet bruker det animerte, nesten cel-shadede utseendet som vi ser i spill som Genshin Impact, Tower of Fantasy, Scarlet Nexus og flere andre. Det har en tydelig animert kunststil, men det er egentlig bare figurene og monstrene som skriker anime, ettersom verdensdesignet fremstår som mer tradisjonelt og ser mer realistisk ut enn noe som er hentet fra en manga.

Når det gjelder spillingen, er det her ting begynner å bli litt mer unikt, ettersom det egentlig er to hovedelementer som utgjør det Blue Protocol tilbyr. På den ene siden har vi action-RPG-delen, der spillerne bruker en rekke sverd, økser, hammere og andre nærkampvåpen til å knuse og kombinere de mange forskjellige dyrene og monstrene som finnes i verden. Du kan også bruke avstandsangrep til din fordel, i tillegg til en rekke unike evner som gir iøynefallende og kraftige angrep. Hele kampopplegget er lagt opp på en måte som gjør at det føles fartsfylt og flytende, og det er spennende å leke seg med, spesielt siden det finnes en enorm mengde tilpasningsmuligheter som lar deg tukle med hvordan karakteren din spiller.

I tillegg kommer de mer MMO-lignende kvalitetene, som inkluderer flerspiller- og sosiale funksjoner. Blue Protocol er ikke et Elden Ring der du for det meste gjennomfører eventyret alene. Nei, dette er et spill som oppfordrer spillerne til å slå seg sammen og danne grupper for å takle krevende raid med massive monstre som ville tilintetgjort en enkelt spiller, eller rett og slett bare utforske verden og fullføre oppdrag.

Selve verdenen er også et ganske spennende sted å utforske. Du kan ri rundt på ridedyr og møte grupper av rare og uvanlige skapninger, hvorav de fleste er fiendtlige og vil forsøke å drepe deg når du kommer for nær dem. Det er også massevis av ressurser og gjenstander å samle underveis, og dette kommer i tillegg til at verden er ganske vertikal, noe som betyr at det ikke alltid er det enkleste stedet å ferdes, og at det krever litt kartkunnskap for å komme seg rundt. Ut fra det jeg så av Blue Protocol's verden, vil den ikke blåse folk av banen slik Lands Between gjorde, men samtidig har den nok spennende steder og skapninger til at den forble engasjerende under hele forhåndsvisningen.

Jeg vil si at jeg syntes det var utfordrende å virkelig få tak i spillets historie under forhåndsvisningen, ettersom det handlet mer om å få en finpusset titt på kampene og spillingen. Men når det er sagt, ser det ut til å være mye mystikk i fortellingen, noe som gjør spilleren nysgjerrig på å vite mer om verden og menneskene som lever i den.

Heldigvis er klassesystemet i Blue Protocol mye tydeligere. Spillet har en rekke forskjellige klassetyper som hver og en drastisk endrer måten spillet spilles på, på samme måte som i andre rollespill som Diablo IV. Du kan for eksempel velge den mer avrundede Blade Warden, som kjemper med sverd og skjold, eller du kan i stedet velge Keen Strider, som kjemper på mellomlang og lang rekkevidde og har flere støttemuligheter. Med fem tilgjengelige klasser (i hvert fall i forhåndsvisningen av spillet), som alle har ulike evner, våpenkombinasjoner, spillestiler og flerspillerfordeler, er dette systemet en stor fordel når du skal bygge et spill.

For å gjøre opplevelsen Blue Protocol litt mer unik har Bandai Namco til og med integrert en ganske kompleks karaktertilpasning i begynnelsen av spillet, slik at spillerne kan designe den karakteren som passer dem best. Med muligheter for å justere ansiktstrekk, frisyrer, antrekk, tilbehør og til og med uttrykksfulle egenskaper ved å fikle med emotes, er det mange måter å gjøre eventyret til ditt eget på.

Ettersom forhåndsvisningen ikke var så lang, kan jeg ikke si så mye mer om kompleksiteten i progresjonen eller oppdragsdesignet, men det jeg kan si, er at flerspillerelementene ser ut til å være veldig godt håndtert. Når du slår deg sammen med andre spillere, fungerer spillet veldig effektivt, og det er lett å finne ut hvordan du skal spille karakteren din i samarbeid med de andre klassetypene i en gruppe. Foe Breaker, Twin Striker, og Blade Warden klassene kommer tett på, tiltrekker seg fiendens oppmerksomhet og gir massiv skade tilbake. I tillegg til dette står Keen Striders og Spell Weavers på avstand og angriper fiender på lang avstand, samtidig som de fyller opp og støtter de allierte i frontlinjen for å sikre at de ikke får for lite helse. Det er et svært enkelt, men effektivt system i praksis.

Mens Blue Protocol allerede har debutert i Japan, må fans i resten av verden vente til 2024 med å spille dette gratis online-rollespillet. Men når Blue Protocol lanseres på PC, PS5 og Xbox Series-konsoller vil det bli et spill å følge med på for fans av spill som Genshin Impact og andre anime-inspirerte rollespill.