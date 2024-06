Blumhouse-grunnleggeren bekrefter en rekke filmer for 2025

HQ

Blumhouse har ekspandert i en megahastighet i det siste. Mellom å gi grønt lys og ta på seg flere nye filmprosjekter, og utvikle tonnevis av oppfølgere, kunngjorde selskapet også sitt enorme engasjement for spill under Summer Game Fest for et par uker siden. Men for å holde seg til filmtemaet, har Jason Blum, grunnleggeren av produksjonsselskapet, tatt til X for å bekrefte hvilke filmer de vil debutere i 2025.

I tillegg til den bekreftede M3GAN-oppfølgeren i januar, Black Phone-oppfølgeren i juni og en ny Five Nights at Freddy's i desember, kan vi også se frem til at enda en Insidious -film gjør sin ankomst.

Nylige rapporter tyder på at den vil debutere i august, noe som betyr at vi har mye lovende skrekk i vente i det kommende kalenderåret.

Hvilken film gleder du deg mest til?