BOOX presenterer sin nye, ultrakompakte e-leser, BOOX Go 6 (2. generasjon)

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Hvis det er én ting du i stadig større grad søker å få mest mulig ut av etter hvert som du blir eldre, er det sommerferien, der det ikke lenger bare handler om reisemålet eller aktivitetene du har planlagt for de få (ja, det er aldri nok) fridager, men også om å finne de avslappende øyeblikkene der du kan tømme hodet og gjenopprette din indre balanse. Hvis du også er lidenskapelig opptatt av lesing eller ønsker å oppfylle den langvarige drømmen om å skrive din første roman, har BOOX akkurat det du trenger i år.

Selskapet, som er ekspert på e-ink-enheter som BOOX Note Air 5c og BOOX Palma 2, har nå presentert sin neste generasjon av kompakte 6-tommers e-lesere på 160 gram, BOOX Go 6 (Gen II). Denne modellen er redesignet med inspirasjon fra reisevesker, og er tilgjengelig i fire farger (Plum, Stone, Shell og Custard) som utstråler ro og personlighet. Den har også en glatt overflate på baksiden som forhindrer at portene og lade- eller tilkoblingskablene blir skadet ved feil plassering, og som forbedrer holdbarheten.

BOOX Go 6 (Gen II) har en HD-skjerm (300 ppi) som gir skarphet selv når du ser på detaljerte illustrasjoner som kart i en fantasyroman, og har justerbar frontbelysning for bruk om natten. Videre er den fullt kompatibel med BOOXs InkSense Plus-penn.

Denne gangen gir BOOX deg friheten til å bruke din foretrukne leseapp på enheten, selv om NeoReader fortsatt fungerer godt. Den åttekjerners prosessoren og 32 GB lagringsplass sikrer ikke bare jevn ytelse, men også muligheten til å ha hele ditt digitale bibliotek i lommen. Det langvarige batteriet garanterer flere dagers bruk, og du kan koble deg direkte til Google Play Store-kontoen din for å laste ned direkte derfra, siden den kjører på det åpne Android-systemet.

Hvis du trenger en ny e-leser i sommer, er BOOX Go 6 (Gen II) nå tilgjengelig for € 199,99 i nettbutikken. Interessert?