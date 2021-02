Borderlands 3: Director's Cut byr på mye spennende i mars

Du ser på Annonser

Da Gearbox kunngjorde Borderlands 3 sitt Season Pass 2 ønsket de ikke å si stort om utvidelse nummer to, men som lovet har vi fått mer informasjon nå som lanseringen nærmer seg.

I dagens The Borderlands Show fortalte Greg Miller og kompani at Borderlands 3 sin Director's Cut-utvidelse blir tilgjengelig den 18. mars, og det blir ikke akkurat mangel på innhold. Dette gjelder også hva størrelse angår, for utvidelsen vil blant annet la oss teste ferdighetene og våpnene våre mot Raid-bossen kalt Hemovorous the Invincible. Denne gigantiske Varkid-en venter bak en tidligere stengt dør om du og partnerene dine er villige til å bla opp 500 Eridium. Da venter det ikke akkurat en lett kamp, for denne skapningen vil ta høyde for hvilken level du har og ditt Mayhem Mode-nivå. Derfor får du selvsagt ikke bare et klapp på skulderen om du dreper monsteret heller. Utviklerne lover at denne utfordringen vil by på spillets beste loot.

Selvsagt får vi litt mer historie også. Ava skal være på jakt etter noen overnaturlige farligheter, men trenger åpenbart hjelp fra oss gjennom en serie nye historieoppdrag på Pandora, Promethea, Eden-6 og Nekrotafeyo. Siden dette er et mordmysterie venter det ikke bare intense kamper på oss. Vi vil også måtte etterforske åsteder og hvordan vi tolker spor vil tilsynelatende påvirke hvor lett det er komme seg videre i historien som også skal få konsekvenser for universet generelt.

For å stadig bringe oss tilbake til spillet introduseres også tre såkalte Vault Cards. Disse er enkelt sagt Battle Pass-lignende daglige og ukentlige utfordringer som vil belønne oss med utstyr tilpasset vårt nivå og kosmetiske godsaker. Bare det første kortet blir tilgjengelig fra første stund, mens de to andre vil fordeles utover året.

En Director's Cut kommer selvfølgelig med bonusmateriale i tillegg. Her blir det bakgrunnsfilmer, konseptbilder, historieutkast og lignende fra utviklingen av Borderlands 3, noe som i spillets rette ånd også betyr tabber og innhold som måtte fjernes av ulike grunner.

Til slutt er det greit å nevne at Broken Hearts Day!-eventet kommer tilbake i morgen, og årets utgave byr på nye utgaver av fjorårets skins og to legendariske våpen.