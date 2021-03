Borderlands 3: Director's Cut utsatt på grunn av dårlig vær

Du ser på Annonser

Da Gearbox endelig ga oss mer informasjon om Borderlands 3 sin omfattende Director's Cut-utvidelse for en måned siden fikk vi i samme slengen vite at planen var å ha den klar til 18. mars. Dessverre har været i Texas gjort sitt for at vi ikke får kose oss med et mordmysterie, en ny Raid-boss og mer neste torsdag likevel.

Utviklerne skriver på Twitter at Borderlands 3: Director's Cut har blitt utsatt til den 8. april siden arbeidet med utvidelsen nærmest stoppet helt opp da stormene og kulden var på det verste i den amerikanske staten de holder til i. Dermed må vi altså vente tre uker lenger enn planlagt.