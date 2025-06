Borderlands 4 forhåndsbestillinger er åpne, til en pris på £70 for basisutgaven på konsoll

HQ

Det har vært mange samtaler og samtaler om hva Borderlands 4 vil bli priset til, med Gearbox -sjef Randy Pitchford som ofte famler med sine egne ord og forårsaker en viss kontrovers rundt saken. Spørsmålet har forblitt det samme, med fans som lurer på om Borderlands 4 vil være rimeligere priset, eller om det vil være den neste som utforsker £ 70 / € 80 / $ 80-modellen.

Det viser seg at det vil ... eller i det minste delvis. Forhåndsbestillinger for det etterlengtede spillet er nå live, og de bekrefter at på PS5 og Xbox Series X / S er prislappen satt til £ 69,99 / € 79,99 / $ 79,99 for basisutgaven av spillet. Den større Deluxe Edition, som inkluderer noen ekstra kosmetikk, vil sette deg tilbake £ 89.99 / € 99.99 / $ 99.99, og den enorme Super Deluxe Edition som har enda flere godbiter vil koste £ 119.99 / € 129.99 / $ 129.99.

PC-spillere kan le av sine konsollbrødre, i hvert fall når det gjelder basisutgaven, som på Steam vil koste £59,99/€69,99/$69,99, mens de to andre utgavene har samme pris som konsollvariantene.

Borderlands 4 lanseres 12. september. Er du overrasket over prisnivået?