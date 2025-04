Borderlands 4 lanseres tidligere enn planlagt

HQ

Det har ikke engang gått tre måneder siden Gearbox annonserte at Borderlands 4 skulle lanseres 23. september, men planene har allerede endret seg.

Heldigvis har de ikke endret seg på den skuffende måten vi vanligvis hører om, da Gearbox-grunnlegger Randy Pitchford avslørte at Borderlands 4s lansering har blitt skjøvet frem til 12. september. Han innså fort at han hadde glemt forskjellige tidssoner, for kunngjøringen var satt til å skje klokken 117, men Claptrap-katten er allerede ute av sekken nå.

Pitchford sa også at den lovede State of Play-sendingen vil bli komme "veldig snart", så det høres ut som om vi får den senere denne uken eller neste.

Vi får ikke spesifikt vite hvorfor utgivelsesdatoen for Borderlands 4 ble flyttet frem, men la oss spekulere. Er det bare fordi utviklingen har gått så raskt og smidig at spillet er klart tidligere enn forventet, eller er det fordi Grand Theft Auto VI - som utgis av 2K Games' moderselskap Take-Two - lanseres i oktober eller tidlig i november? Det vil tiden vise. Uansett får vi spille Borderlands 4 elleve dager tidligere enn opprinnelig planlagt.