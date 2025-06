Borderlands 4 vil være en større utvikling fra Borderlands 3 enn det tredje spillet var fra Borderlands 2

HQ

Da Borderlands 3 ble lansert i 2019, likte fansen det veldig godt, men det var bekymring blant noen kritikere og spillere om at serien ikke hadde fornyet seg nok, og at spillet føltes for likt Borderlands 2, til tross for fem års ventetid etter The Pre-Sequel. Nå som Borderlands 4 lanseres i september, seks år etter Borderlands 3, lurer vi på om historien vil gjenta seg?

Jeg spurte Chris Brock, Executive Producer hos Gearbox, om hans tanker om det under et besøk til 2K Games' hovedkvarter i München, og de er sikre på at Borderlands 4 vil overraske spillerne på måter Borderlands 3 ikke kunne.

"Tiden mellom Borderlands 2 og Borderlands 3 var omtrent syv år. Vi hadde vært borte en stund", forklarer Brock, og forklarer at det var deres intensjon at Borderlands 3 ikke skulle føles for annerledes. "Vi ville sørge for at det skulle føles kjent når vi kom tilbake. Når folk sier at det føles som mer Borderlands, ja, det var målet. Vi ville lage mer Borderlands. Vi ville utvikle oss, men vi ville ikke endre formelen så mye at det ikke føltes kjent."

Ting vil imidlertid endre seg litt med Borderlands 4. "Fra Borderlands 3 til Borderlands 4 var en av de tingene vi ønsket å fokusere på, mulighetene for å ta seg frem og utforske. Og det har ført til at serien har utviklet seg, vil jeg si, mer mellom 3 og 4 enn den gjorde mellom 2 og 3, helt sikkert".

