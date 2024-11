Bortoleto blir den å se på i Formel 1 neste år: Den første brasilianske F1-føreren siden Massa

HQ

Formel 1s line-up vil inneholde en stor endring i 2025. Etter "åpne og konstruktive diskusjoner" vil Valtteri Bottas og Zhou Guanyu ikke fortsette med Kick Sauber Motorsport. I stedet vil det sveitsiske teamet, som er kjøpt av Audi, ha Nico Hulkenberg og Gabriel Bortoleto som sine førere neste år.

Bortoleto blir den første brasilianske føreren siden Felipe Massa forlot i 2017 (selv om Pietro Fittipaldi kom inn som erstatning for Grosjean etter ulykken hans i 2020). Bortoleto ble verdensmester i F3 i 2023 og leder F2 i år, og vil ta steget opp til den største kategorien neste år.

I 2022 ble Bortoleto med i A14 Management, et førermanagementbyrå grunnlagt av Fernando Alonso, som plukker unge talenter fra karting og trener dem opp til å bli F1-førere.

Fernando Alonso har fulgt Bortoletos karriere på nært hold

Alonso har selv støttet Bortoleto i karrieren, og de har blitt nære venner, til tross for at de blir rivaler neste år. "Han er et utrolig talent og en veldig ydmyk person, og jeg tror det er det største vi må jobbe med, sa Alonso tidligere i år, ifølge Formel 1s offisielle nettside, og sa at det bare var et spørsmål om tid før han ville bli med i F1.

Bortoleto sa på en pressekonferanse denne uken at de pleide å spøke med at da Bortoleto ble født, hadde Alonso kjørt racing i tre år.

Bortoleto blir med i det eneste teamet denne F1-sesongen som ikke har tatt poeng ennå, men han er optimistisk: Nye folk kommer til teamet, som skal bli Audis team i 2026.