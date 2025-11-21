Braketten er satt for Call of Duty: Black Ops 7 Monster Energy Launch Invitational

HQ

Denne helgen vil se den første store turneringen som arrangeres på Call of Duty: Black Ops 7, med 11 av de 12 Call of Duty League vaktlistene som skal være til stede og sammen med fem Challengers tropper også. Med dette arrangementet som skal skje mellom 22. og 23. november, med $ 75,000 XNUMX på linjen og med det vert for Monster Energy, vet vi nå den faste braketten og hvordan lagene har blitt seedet.

Monster Energy Launch Invitational første runde match-ups:



OpTic Texas vs. FC Stallions



Carolina Royal Ravens mot G2 Minnesota



FaZe Vegas vs. Riyadh Falcons



Toronto Koi vs. Team WaR



Los Angeles Thieves vs. Telluride Bush Gaming



Miami Heretics vs. Orgless (i stedet for Los Angeles Guerrillas M8)



Boston Breach vs. Cloud9 New York



Vancouver Surge vs. OMiT Brooklyn



Turneringen er en dobbel eliminering, noe som betyr at hvert lag kan tape en kamp og fortsatt være i strid, men et andre tap vil føre til en knockout. Du kan se hvordan resten av braketten er ordnet og seedet nedenfor.