En Netflix-dokumentarserie om Vini Jr. kommer i 2025

HQ

Netflix har funnet en gullgruve i sportsdokumentarer, mange av dem med fokus på profesjonelle spilleres hverdag, som Beckham, The Last Dance (basert på Michael Jordan) og Saudi Pro League: Kickoff (strømmes denne torsdagen). Neste år er det Vini Jr. sin tur.

Vinícius Júnior, den 24 år gamle brasilianske spilleren, Real Madrid-spissen og den berømte Ballon d'Or-napperen (med bare 41 poeng), blir stjernen i sin egen dokumentarserie, som kommer til Netflix i 2025, har plattformen kunngjort.

Denne dokumentaren har vært under arbeid siden i fjor, og den brasilianske produsenten Conspiraçao har fulgt alle Vinis bevegelser på og utenfor banen. Til tross for at den ikke var offisielt annonsert, skapte den overskrifter i februar 2024 da filmteamet ikke fikk lov til å filme Vini på Mestalla, Valencias stadion.

I 2023 ble Vini utsatt for rasistiske fornærmelser i Valencia. Siden da har Vini snakket høyt om rasisme, et tema som sannsynligvis vil være et av hovedfokusene i dokumentaren, men ikke det eneste.

Dokumentaren vil også ta for seg Vinis ydmyke begynnelse, hans første år i C.R. Flamengo i 2018 og hans nøkkelrolle på Brasils landslag. Ballon d'Or-nederlaget hans vil sannsynligvis også være en del av dokumentaren.