Brendan Frasers Rental Family kommer til Disney+ neste uke

Mens Disney ofte venter en god stund før de bringer sine egne kinofilmer og animerte prosjekter til sin strømmeplattform, har de ikke på langt nær den samme respekten for 20th Century og Searchlight-filmer.

Så langt allerede i 2026 har strømmetjenesten blitt styrket med store kinotilbud som Springsteen: Deliver Me From Nowhere i januar og Predator: Badlands fra i går, og nå vet vi når vi kan forvente Brendan Frasers komediefilm, Rental Family.

Denne filmen følger en skuespiller som tar jobb på et Rental Family -byrå i Japan, noe som snart lærer ham formål og tilhørighet, i en hjertelig og varmende fortelling. Du kan se hele sammendraget for filmen nedenfor.

" Rental Family utspiller seg i dagens Tokyo, og følger en amerikansk skuespiller (Brendan Fraser) som sliter med å finne mening i tilværelsen helt til han får en uvanlig jobb: han jobber for et japansk "Rental Family"-byrå, der han spiller stand-in-roller for fremmede. Etter hvert som han lever seg inn i klientenes verdener, begynner han å knytte ekte bånd som utvisker grensene mellom skuespill og virkelighet. Han konfronteres med de moralske kompleksitetene i arbeidet sitt, og gjenoppdager formålet, tilhørigheten og den stille skjønnheten i menneskelige forbindelser."

Rental Family startet sin kinokampanje i slutten av november 2025, men i enkelte regioner, som Storbritannia, kom filmen først på kino i midten av januar 2026. Ettersom dette er tilfelle, kan Disney+-ankomsten som er satt til 18. februar, virke snart, men også litt av en godbit hvis du har hatt denne på overvåkningslisten din.

Hvis du ikke har sett Rental Family ennå, bør du ikke gå glipp av vår egen anmeldelse av filmen.