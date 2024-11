Bronny James vil dele tiden sin i NBA med G League, utviklingsligaen

HQ

Bronny James, LeBron James' sønn, debuterte i NBA for noen uker siden sammen med sin far, og scoret senere sitt første poeng i konkurransen.

Rookien er imidlertid satt til å dele tiden sin mellom Lakers 'kamper i NBA og South Bay Lakers i G League. Ja, Bronny vil tilbringe litt tid i utviklingsligaen. Denne ligaen består av 31 lag, alle unntatt ett er tilknyttet et NBA-lag, og bruker dem til å trene og utvikle spillere som senere blir forfremmet til hovedlaget og for å tillate rotasjoner.

I sin første kamp mot South Bay Lakers vant laget hans 110-96. James spilte 31 minutter og scoret 6 poeng og 4 assists. Han var sterk i sin deffensive rolle, men mislyktes i mange forsøk, som Sporting News skrev.

Selv om dette kan føles som en delvis degradering for den 20 år gamle spilleren, tror de fleste analytikere at dette vil være bra for Bronny, ettersom han vil få mer tid til å utvikle ferdighetene sine, etter at noen medier til og med sa at han var "skjebnebestemt til å mislykkes" før sesongen begynte.